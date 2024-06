Lite per un terreno, nipote spara e uccide nonno, grave il padre

Al culmine di una lite familiare, un uomo ha ucciso il nonno di 75 anni e ferito in maniera grave il padre di 54 anni, poi è fuggito nelle campagne, ma è stato catturato dai carabinieri che lo hanno arrestato. E' accaduto all'alba nelle campagne della località Castelmassimo di Veroli, nel Frusinate.

Stando ai primi elementi raccolti dai carabinieri del Reparto Operativo di Frosinone, la lite è esplosa una lite familiare per ragioni di pascolo e di confini, al culmine della quale sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco dal nipote, uccidendo il nonno di 75 anni e ferendo in maniera molto grave il padre di 54 anni.

A quel punto il nipote è scappato nelle campagne circostanti, con l'intenzione di suicidarsi ma è stato rintracciato poco fa dai carabinieri che lo hanno fermato e portato in caserma. Dai primi controlli si tratterebbe di una guardia giurata, l'arma utilizzata per il delitto non è quella di servizio e non risulta denunciata. Il padre in questo momento è nell'ospedale Spaziani di Frosinone dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico, la prognosi è riservata.

