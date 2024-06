Su furgone rubato scappa all'alt, arrestato a Roma

Inseguimento ieri pomeriggio a Roma.

Tutto è nato quando una pattuglia di Carabinieri della Stazione Tor Bella Monaca mentre percorreva il Raccordo, di rientro in caserma da un altro servizio, ha notato un furgone che viaggiava a velocità sostenuta effettuando manovre pericolose all'altezza dell'uscita 26 sulla corsia esterna. Nel corso della marcia, il furgone ha tamponato anche tre veicoli e, quando i carabinieri lo hanno raggiunto e intimato l'alt, il conducente ha tentato di eludere il controllo dandosi alla fuga.

L'uomo alla guida, raggiunta la via Pontina, ha perso il controllo del veicolo dopo aver impattato contro la vegetazione ai margini della strada ed ha dovuto arrestare la marcia. I militari lo hanno raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti è emerso che il furgone era stato rubato e denunciato alla stazione carabinieri di Centocelle. L'uomo è stato arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.



