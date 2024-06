Rogo in stabilimento rifiuti, stop uso pozzi e raccolta ortaggi

Divieto di attingere acqua da vasche e pozzi scoperti e di raccolta di frutta ed ortaggi nel raggio di 500 metri dalla ditta Sabellico per i prossimi dieci giorni, oltre al divieto di accendere impianti di condizionamento dell'aria. E' questo il cuore dell'ordinanza emessa dal sindaco di Ceprano in relazione al violento incendio divampato intorno alle 2 della notte scorsa all'interno dello stabilimento per il recupero dei rifiuti urbani, a ridosso dell'autostrada.

Secondo una prima ricostruzione hanno preso fuoco alcune delle balle di carta che si trovano nel piazzale, sviluppando una densa colonna di fumo. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco della squadra 1A del comando di Frosinone con due autobotti provenienti da Frosinone e Cassino. Gli operatori hanno spento l'incendio e raffreddato il materiale presente.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco di Frosinone, si sono protratte fino al pomeriggio per l'opera di smassamento e raffreddamento del resto dei rifiuti presenti. Ad operare anche il personale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente: hanno lavorato per verificare la qualità dell'aria nell'ambiente circostante, i risultati sono attesi nelle prossime ore. Impossibile al momento determinare le cause dell'incendio e l'entità dei danni. Sul posto hanno operato anche i carabinieri della stazione di Ceprano.



