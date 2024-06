Il Papa parla dell'acqua e cita la "belissima Fontana di Trevi"

Il Papa parla del valore dell'acqua, essenziale per la vita umana, e cita la Fontana di Trevi. "Deve il suo nome - racconta il Pontefice nel Messaggio ai partecipanti ad un evento sull'acqua in corso in Costa Rica - ad una giovane fanciulla del paese che coraggiosamente indicò ai legionari romani il luogo dove sgorgava la sorgente, molto apprezzata anche per la sua purezza".

"Tutto quel bene che l'acqua porta alle persone semplici rischia di essere distrutto dalla malizia, dall'egoismo, dal disprezzo dell'altro. Spero che l'immagine di questa bellissima fontana romana - sottolinea Papa Francesco - ci aiuti a realizzare che tutto la nostra la civiltà è immersa negli oceani, e a comprendere che è necessario un cambiamento radicale per recuperare il significato di quegli aggettivi di San Francesco", che definiva l'acqua "sorella", e la considerava "umile, utile e preziosa". "Combattiamo l'inquinamento, restituiamo" all'acqua "la sua preziosa bellezza e decidiamoci a non violare la sua purezza, lasciandola così com'è, eredità alle generazioni successive".



