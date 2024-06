Domani a Roma la mezza maratona, strade chiuse e bus deviati

Domenica, nell'ambito dei campionati Europei di atletica, sono in programma una Mezza Maratona, con partenza da via dei Fori Imperiali e arrivo all'Olimpico, e la Mass Race, non competitiva, con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali. Il percorso delle due manifestazioni toccherà il Centro storico, Prati e lungotevere. Le strade interessate saranno chiuse dalle 8,30. La riapertura è prevista dopo le 12,30. Deviate le linee di bus. Il piano nel dettaglio su romamobilita.it



