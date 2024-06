Atletica: Tortu 'pronto a fare un grande Europeo in casa'

"Mi capiterà una volta nella vita di gareggiare in casa e voglio dimostrare di poter fare grandi risultati. Mi sento solo, ma non abbandonato da chi mi sta vicino, solo con me stesso, devo pensare alla mia corsia e a quello che posso fare, a correre in modo tranquillo e felice.

Sono certo di poter fare un grande europeo". Lo ha detto Filippo Tortu, oro olimpico a Tokyo nella 4x100, alla vigilia del suo esordio nei 200 metri agli europei di atletica di Roma. Poi sul suo rapporto con Berruti: "Con Livio ci siamo sentiti a ogni gara, anche dopo e commentiamo quanto fatto. Mi ha scritto questa mattina per l'in bocca al lupo. Correre nella stessa curva dove lui ha vinto le Olimpiadi è una grande emozione, spero di rendergli omaggio".

Tornando invece sul 20.72 registrato allo Sprint Festival allo Stadio dei Marmi, Tortu ha commentato così: "non è stato semplice, mi aspettavo di correre vicino ai miei personali. In allenamento sto andando forte e leggere quel tempo sul tabellone è stata una bella botta. Ma ora mi sento pronto, ho ritrovato tranquillità".



