Dispositivi medici e dispositivi non medici: termini che comprendono strumenti utilizzati da tempo per la salute e il benessere delle persone, e che oggi si concretizzano in sistemi di cura innovativi, in grado di consentire nuovi e migliori percorsi di assistenza sanitaria. E Rome Technopole - il polo di innovazione del Lazio che mette insieme università, enti di ricerca e imprese - ha un settore che si concentra proprio su questi dispositivi, promettendo metodi di cura sempre migliori. Un'attività al centro di "Verso il futuro: Rome Technopole", in onda sabato 8 giugno alle 18.00 su Rai Scuola.

Nell'appuntamento di domenica 9 giugno - sempre alle 18.00 su Rai Scuola - si parla, invece, di farmaci innovativi e delle nuove prospettive di cura che possono dischiudere. Rome Technopole ha in progetto la creazione di un laboratorio congiunto di innovazione aperta, incentrato sullo sviluppo accelerato di soluzioni bio-farmaceutiche. Lo scopo è quello di promuovere l'innovazione e la produzione su larga scala di anticorpi monoclonali ad alta-affinità, per applicazioni diagnostiche e terapeutiche, e altre soluzioni emergenti per patologie rilevanti.

La Fondazione Rome Technopole rappresenta l'Ecosistema di Innovazione della Regione Lazio, aggregando tutte le università pubbliche e private, i centri di ricerca nazionali, la Regione Lazio, il Comune di Roma, le Camere di commercio regionali, Unindustria e decine di imprese innovative.

Il progetto Rome Technopole è volto a generare un salto di qualità nella Regione Lazio in tutti i processi di innovazione orientati allo sviluppo sostenibile, alla "smart specialization", alla riqualificazione e al rilancio del settore industriale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA