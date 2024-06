Tentata corruzione al sindaco Cassino, cadono tutte le accuse

L'ex coordinatore provinciale di Frosinone di Italia Viva Salvatore Fontana non ha tentato di corrompere né il sindaco di Cassino Enzo Salera né altri. Lo ha stabilito questa mattina il Giudice dell'Udienza Preliminare di Cassino Alessandra Casinelli, accogliendo la tesi difensiva degli avvocati Sandro Salera e Umberto Pappadia. Non solo: il magistrato ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero perché valuti di procedere per il reato di 'false dichiarazioni' nei confronti di coloro che avevano innescato l'inchiesta: il consigliere comunale Tommaso Marrocco ed il geometra Scascitelli. Entrambi avevano accusato il consigliere comunale Fontana di avere accompagnato dal sindaco un tecnico di Hera Luce al fine di pilotare l'appalto per l'efficientamento energetico.

Salvatore Fontana è stato prosciolto anche dalla accusa di peculato. Assolto anche l'ex sindaco Giuseppe Golini Petrarcone: era accusato di avere rivelato i contenuti dell'interrogatorio nel quale la procura gli aveva chiesto informazioni relative all'appalto. Assolto anche l'imprenditore sanitario Bernardo Pirollo dall'accusa di favoreggiamento, per lo stesso fatto.

Della maxi inchiesta resta ora solo il filone dei lavori di risanamento edilizio dell'ex mercato coperto: vede coinvolti l'ex governatore del Molise Paolo Di Laura Frattura e Salvatore Fontana unitamente a tecnici del Comune di Cassino. La procura sostiene che avrebbero eseguito i lavori con una licenza rinnovata mentre era invece necessario ripetere l'iter di rilascio. Le difese sostengono che l'atto era legittimo.



