Roma,il 10 giugno apertura straordinaria gratis mostra Matteotti

Apertura straordinaria della mostra Giacomo Matteotti. Vita e morte di un padre della democrazia, ospitata al Museo di Roma a Palazzo Braschi, il prossimo lunedì 10 giugno, giorno in cui ricorre il centenario (1924-2024) del suo assassinio. Per tutto il giorno, dalle ore 10 alle ore 19, l'ingresso all'esposizione sarà gratuito. Per l'occasione, alle ore 11 il curatore della mostra Mauro Canali condurrà una speciale visita guidata, mentre ulteriori turni con guida sono previsti alle ore 16.30 e 17.30.

Inaugurata lo scorso 1° marzo e aperta al pubblico fino al 16 giugno, la mostra ripercorre il percorso umano e politico del leader socialista, deputato e segretario del Partito Socialista Unitario (Psu), dagli esordi giovanili all'affermazione nazionale, dalle battaglie per la democrazia all'opposizione al fascismo, di cui aveva compreso fra i primi la natura totalitaria, fino al brutale omicidio perpetrato dal regime mussoliniano.

Forte dell'autorevolezza delle istituzioni coinvolte e ricca di materiali inediti, la rassegna annovera documenti originali - con particolare riferimento agli atti istruttori e giudiziari, mai mostrati in precedenza, che sostanziano il percorso interpretativo - tra fotografie, manoscritti, oggetti, libri d'epoca, articoli di giornali e riviste, filmati e documentari, opere d'arte, sculture, ceramiche, quadri, nonché brani musicali dedicati al leader politico.

La mostra, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, a cura di Mauro Canali con la direzione e il coordinamento generale di Alessandro Nicosia, è organizzata e realizzata da C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con l'Associazione culturale Costruire Cultura, con il supporto organizzativo di Zètema Progetto Cultura, sotto il patrocinio del Ministero della Cultura, con la presenza di Banca Ifis in qualità di main partner, con il contributo di Camera di Commercio di Roma e la partecipazione di Archivio Storico Luce, Rai Teche, Fondazione Pietro Nenni e AAMOD - Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico.



