Lazio prima Regione a garantire monitoraggio glicemico gratis

Il Lazio è la prima Regione d'Italia a garantire gratuitamente il dispositivo tecnologico per l'automonitoraggio glicemico (Smbt) a favore dei cittadini affetti dal diabete. Un apparecchio che sarà consegnato a domicilio e che monitorerà l'andamento settimanale della glicemia del paziente.

Si tratta di una vera e propria svolta per i pazienti del diabete di tipo 1 e tipo 2, che necessitano di un autocontrollo frequente.

La prescrizione dei dispositivi Smbt, con il relativo consumo, potrà essere effettuata esclusivamente dagli specialisti diabetologi ed endocrinologhi.

L'estensione è prevista da una determinazione del direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Andrea Urbani, su proposta del dirigente dell'area farmaci e dispositivi, Marzia Mensurati.

"Il Lazio apre le porte dell'innovazione per assicurare un livello elevato e qualitativo dell'assistenza sanitaria. Siamo orgogliosi di essere la prima Regione d'Italia a garantire gratuitamente il dispositivo tecnologico per l'automonitoraggio istantaneo glicemico a tutti pazienti affetti dal diabete, anche a quelli meno gravi. ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio. - Stiamo lavorando sodo per migliorare sensibilmente la qualità della vita dei pazienti diabetici.

Infatti, questa misura non è isolata. Lo scorso dicembre, abbiamo reso gratuito lo spray nasale di Glucagone ai bambini e agli adolescenti affetti da diabete mellito di tipo I. L'unico farmaco che, in caso di ipoglicemia grave, consente di ristabilire il livello di zuccheri nel sangue del paziente con un semplice spruzzo nel naso. Una somministrazione agevole anche negli ambienti extra sanitari, a partire dal mondo della scuola".



