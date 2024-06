Ministro Abodi ospite al premio Calabrese a Soriano nel Cimino

Si è svolta questa sera a Soriano nel cimino, in provincia di Viterbo, la cerimonia di premiazione della tredicesima edizione del premio nazionale Pietro Calabresi.

Ospite d'onore della serata il Ministro dello sport Andrea Abodi, che ha consegnato un premio alla memoria, al figlio dell'allenatore della Lazio Tommaso Maestrelli.

Tra i premiati: il campione europeo di calcio Leonardo Bonucci e l'attrice Monica Guerritore.

Ideato dal giornalista Antonio Agnocchetti e promosso dal Comune di Soriano, il premio nasce nel 2012 in memoria di Pietro Calabrese, giornalista romano ed ex direttore della Gazzetta dello Sport, Il Messaggero e Panorama, scomparso a 66 anni nel 2010.

Per l'edizione 2024 sono stati consegnati 13 premi a personaggi dello sport e del giornalismo nazionale Tra questi :Monica Giandotti, giornalista e conduttrice televisiva, Guy Chiappaventi giornalista e scrittore, Daniela Dallera Capo redazione sportiva del Corriere della Sera e Camilla Mozzetti giornalista di cronaca de Il Messaggero.

Tra i personaggi del mondo dello sport premiati: Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio, il direttore sportivo del Bologna Giovanni Sartori, il giocatore Lazio scudetto 1974 Giancarlo Oddi e l'ex giocatore di serie A e campione d'Europa Leonardo Bonucci.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA