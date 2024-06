Europei: Regione in campo con Azzurri per promuovere Lazio

Il Lazio scommette sugli Azzurri per promuovere le proprie eccellenze. Grazie all'accordo 'Allenati alla bellezza' tra Regione e Federazione Italia Giuoco Calcio, presentato oggi in sala Tevere, l'Amministrazione sarà presente al fianco della Nazionale italiana durante gli Europei in Germania e darà il via a collaborazioni social e di promozione territoriale ed enogastronomiche che vedranno interessate le province. L'accordo, presentato oggi dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dal segretario Generale della Figc Marco Brunelli e dall'assessore all'Agricoltura Giancarlo Righini darà grande importanza al turismo mettendo in risalto i luoghi meravigliosi che il Lazio custodisce. Durante gli Europei, la Regione sarà presente a Iselhorn, in Germania, con un proprio spazio all'interno di Casa Azzurri. Lo stand si animerà attraverso una serie di iniziative di valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche laziali. Inoltre, verranno organizzati incontri e dibattiti dedicati al tema dei grandi eventi sportivi. Alcuni dei campioni della Nazionale presteranno il loro volto per una campagna social, pronta a partire a breve e volta a valorizzare le numerose mete turistiche del Lazio.

Inoltre, grazie al patto stretto con la Figc, a partire dall'autunno, verranno organizzate tre partite delle nazionali di calcio, Nazionale A maschile, Under 21 e Nazionale A Femminile, in diverse province del Lazio. "È con grande soddisfazione che ratifichiamo questo importante accordo - ha affermato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca -Sempre di più il Lazio, attraverso il grande potenziale dello sport e del calcio, é impegnato nella promozione, in Italia e nel mondo, dei nostri tesori nascosti".

"C'è una stretta correlazione fra eventi sportivi e promozione del territorio e in particolare dei prodotti enogastronomici che spesso sono i migliori ambasciatori della nostra Regione - ha aggiunto l'assessore Righini - Fin dal nostro insediamento abbiamo deciso di puntare sui grandi eventi sportivi proprio perchè rappresentano una vetrina straordinaria per le nostre eccellenze. Nel Lazio ci sono ben 458 prodotti tipici riconosciuti che contribuiscono alla crescita sociale ed economica della Regione. Alcuni di questi li porteremo a Casa Azzurri per valorizzarli e farli apprezzare dal grande pubblico internazionale".



