Viterbo, i carabinieri festeggiano il 210° anniversario Arma

"L'essere militari è per i carabinieri un tratto distintivo, un segno d'appartenenza a un sistema di valori che costituiscono la nostra bussola etica che custodiamo gelosamente e cerchiamo, con l'esempio del quotidiano agire, di preservare".

Così, questa mattina il comandante provinciale dei carabinieri Massimo Friano, durante la cerimonia di festeggiamento del 210/imo anniversario della fondazione dell'arma.

Poi il comandante provinciale ha ripercorso a grandi linee i traguardi raggiunti dai carabinieri nell'ultimo anno.

"Abbiamo perseguito oltre l'80% dei reati commessi nella Provincia di Viterbo. - ha sottolineato Friano - la percentuale si è addirittura accresciuta nei primi 5 mesi del 2024 superando il 90%. Più di 7.500 sono state le comunicazioni di notizie di reato inoltrate all'autorità giudiziaria, deferendo in stato di libertà quasi 2.000 persone e quasi 300 in stato d'arresto. È stata incrementata notevolmente la attività di prevenzione sul territorio con oltre 37.000 servizi perlustrativi, con più di 66.000 militari impegnati, che hanno portato a controllare oltre 80.000 automezzi e a identificare quasi 150.000 persone, cui vanno aggiunti i quasi 2000 servizi di ordine pubblico, svolti da circa 4000 carabinieri." In calo le truffe agli anziani: "Grazie alla campagna di prevenzione, fatta di incontri nei centri ricreativi, nelle parrocchie e grazie ai continui appelli che rilanciamo con il contributo degli amici della stampa, il numero delle truffe sventate e degli anziani messi in salvo dai nostri appelli alla prudenza sia in sensibile crescita." In aumento i sequestri di sostanze stupefacenti: "Più di 100 arresti effettuati nell'anno - ha concluso - con oltre 300 kg di stupefacenti sequestrati, tra cui: 46 kg di hashish a Civita Castellana, 100 kg di "kief" sequestrati dai Carabinieri di Tuscania, e più di 2.200 piante di canapa indiana trovate nel settembre scorso dai carabinieri della Compagnia di Viterbo in un capannone industriale."



