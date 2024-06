Traffico di droga, arrestato con mezzo chilo di cocaina

La Squadra Mobile di Frosinone ha arrestato un pregiudicato di origine campana ma da anni residente nel capoluogo ciociaro accusato di essere uno dei personaggi di riferimento del nuovo mercato della cocaina nella parte bassa della città.

Gli uomini del vice questore Flavio Genovesi tenevano sotto osservazione da alcune settimane il campano e nella serata di ieri hanno deciso di fermarlo convinti che avesse in macchina un carico di stupefacente con cui rifornire la città per il fine settimana.

I controlli sull'auto hanno confermato i sospetti degli agenti: nella vettura è stato trovato oltre mezzo chilo di cocaina pronta ad essere immessa nel mercato locale. Era suddivisa in tre involucri sottovuoto con la droga ancora allo stato solido. Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati due telefoni cellulari, un appunto con nomi e cifre riconducibili allo spaccio nonché una somma in banconote di piccolo taglio, ritenuta il frutto del piccolo spaccio.

L'uomo è stato arrestato e portato presso la Casa Circondariale di Frosinone.



