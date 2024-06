Flash mob Lega in Campidoglio, 'no alla Ztl selvaggia'

"Roma Ztl, Beffa XXL. Oggi il flash mob della Lega in piazza del Campidoglio per sensibilizzare i cittadini contro l'estensione selvaggia della Ztl fascia verde".

Ad affermarlo sui social il segretario della Lega Lazio Davide Bordoni, candidato alle Europee.

"Basta con l'oppressione normativa che da Bruxelles a Roma vuole imporci come e dove spostarci e quale auto usare - aggiunge - Le politiche frutto dell'ambientalismo ideologico delle sinistre e dei socialisti sono fallite. Ci batteremo e continueremo a difendere le libertà e gli interessi dei cittadini romani".



