Al via 'Idee per il futuro' della Camera di Commercio Roma

Ha preso il via nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano a Roma la tre giorni "Idee per il futuro, nel cuore di Roma" promossa e organizzata dalla Camera di Commercio della Capitale che fino al 7 giugno vedrà alternarsi diversi ospiti. Al centro dei dialoghi che si susseguiranno sarà proprio il tema del futuro da cui "non dobbiamo scappare o avere timore". Come spiegato dal presidente della Camera di Commercio, Lorenzo Tagliavanti, durante i suoi saluti iniziali. "Il fatto che alla Camera di Commercio discutono di futuro è perché abbiamo bisogno di fermarci e riflettere, trovare punti di riferimento, stimoli, costruzioni, narrazioni, per poter costruire un futuro positivo - ha aggiunto - Non possiamo stare fermi aspettando che il futuro ci venga addosso, che è la sensazione che oggi noi abbiamo".

Parlando ancora di futuro, il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, primo ospite dell'evento, ha affrontato il tema dello stato di salute della ricerca in Italia "che è sempre stato a pelle di leopardo". "Ci sono centri di ricerca che sono magnifici e invidiati da tutto mondo e altri che sono rimasti indietro come le università: alcune sono ottime, altre periferiche e lontane dagli standard che devono avere". Con il pnrr, ha aggiunto, ci sono stati "finanziamenti alla ricerca scientifica. Cosa assolutamente giusta, ma i finanziamenti finiranno e siamo in una situazione in cui non ci sono piani per capire come verrà finanziata la ricerca dopo il pnrr. Per questo spiega che sarebbe "fondamentale avere qualcosa che sostituisca questi fondi". E il governo, ha aggiunto, "capisca che deve mettere un aumento dei fondi ordinari per la ricerca scientifica e programmarlo". Inoltre, a preoccupare di più il premio Nobel, attualmente, "sono i venti di guerra che ci sono - ha spiegato - Se uno vuole la pace non deve preparare la guerra". Ospite della prima giornata di Idee per il futuro anche l'ex sindaco di New York, Bill De Blasio. Un consiglio che dà ai giovani - in merito al settore su cui puntare per trovare occupazione - è di "riconoscere che dobbiamo guarire la nostra società. Abbiamo parlato della sfida della salute mentale, ma la sfida della salute mentale è così grande a causa di come la nostra società si è sviluppata in qualche modo, di come siamo andati fuori strada".

Ai giovani suggerisce, quindi, di fare "parte di quella guarigione, della soluzione al problema, che si tratti del problema climatico, che è il problema fisico che abbiamo creato, o del problema emotivo umano, del problema della salute mentale".



