A Sofia Coppola il premio dell'American Academy in Rome

"È per me un onore ricevere questo premio dall'American Academy in Rome, e poter sostenere il grande impegno dell'Accademia per gli artisti e studiosi della sua comunità multidisciplinare, nella città di Roma che ho davvero nel cuore". Così Sofia Coppola che riceverà stasera a Villa Aurelia La McKim Medal, riconoscimento per il suo talento, l'impronta narrativa e la visionarietà del suo cinema.

Durante l'evento - che sostiene le borse di studio dell'American Academy in Rome, l'istituzione culturale che da 130 anni, nella sua sede al Gianicolo, offre residenza e sostegno ad artisti e studiosi nelle discipline umanistiche - verrà anche annunciata la nuova Fellowship sostenuta da Bulgari con Whitney Museum e MAXXI.

Lo scopo della serata che ogni anno riunisce, nella storica residenza di Villa Aurelia, esponenti internazionali dell'imprenditoria, della politica, dell'arte, della moda e dello spettacolo, è quello di supportare le borse di studio dell'Accademia, tra cui le Italian Fellowship, l'unico programma tra le accademie straniere a Roma rivolto ad artisti e studiosi italiani.

L'evento sarà presieduto dalla Gala Chair Margherita Marenghi Vaselli, insieme al Chair del Board of Trustees dell'American Academy in Rome Calvin Tsao, al Presidente Peter N. Miller, alla Direttrice Aliza S. Wong, e alle Honorary Gala Chairs Ginevra Elkann, Carla Markell e Maria Teresa Venturini Fendi, mentre la premiazione di Sofia Coppola sarà introdotta dall'artista Rachel Feinstein.

Sofia Coppola si aggiunge ad altre grandi personalità premiate nelle edizioni precedenti del Gala: Massimo Bottura, Matteo Garrone, Cecilia Alemani, Luca Guadagnino, Paola Antonelli, Roberto Benigni, Sir Antonio Pappano, Paolo Sorrentino, Carlo Petrini, Renzo Piano, Cy Twombly, Umberto Eco, Franco Zeffirelli, Ennio Morricone, Miuccia Prada, Luigi Ontani, Riccardo Muti e Bernardo Bertolucci.



