Tavares, 'piena operatività per tutti i siti italiani'

"In Italia abbiamo avuto confronti eccellenti in queste settimane. Con i sindacati il dialogo è stato costruttivo e produttivo in uno spirito di reciproco rispetto. Mi è stato chiesto di indicare le prospettive degli stabilimenti italiani al 2030, siamo andati anche oltre. Abbiamo garantito che ci sarà per tutti la piena operatività, non c'è alcun problema". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares che oggi ha visitato lo stabilimento di Melfi. "Voglio esprimere apprezzamento, sono persone mature e responsabili", ha aggiunto sui sindacati.



