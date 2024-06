La Pellicola d'oro, ai mestieri del cinema il 15 giugno a Roma

Michele Placido, Elena Sofia Ricci e il regista Sergio Martino sono i vincitori alla carriera del premio speciale mentre maestranze e attori votati da una giuria di professionisti e tecnici saranno premiati il 15 giugno a Via Veneto nel corso del galà "La Pellicola D'oro".

Condotta da Sabina Stilo, la serata vedrà al voto per la sezione Cinema e Fiction e per i Giovani. Il premio cinematografico, promosso ed organizzato dall'Ass.ne Culturale "S.A.S. Cinema" di cui il presidente è lo scenografo e regista Enzo De Camillis, nasce e vuole sostenere i mestieri e l'artigianato del nostro cineaudiovisivo italiano che sono l'ossatura portante di un film. Hanno aderito al premio: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il MiC DG Cinema, Ministero della Marina Militare, Regione Lazio, Comune di Roma, il Centro Sperimentale di Cinematografia, Cinecittà, RomaLazioFilmcommission, ANICA, APA, FiTel, Panalight, Associazione Via Veneto. "Ci teniamo a ringraziare il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ci ha ospitato sottolineando l'importanza, con questa occasione, di dare un valore aggiunto al premio consegnando a tutti i candidati inseriti nelle nomination, l'attestato de La Pellicola d'Oro" -dichiara Enzo De Camillis, ideatore del premio.



