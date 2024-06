Incendio autoparco Circeo, distrutti 8 mezzi raccolta rifiuti

Nella notte appena trascorsa 8 mezzi in sosta uno di fianco all'altro nell'autoparco comunale della società che si occupa della raccolta dei rifiuti su San Felice Circeo sono stati distrutti dalle fiamme. L'incendio, scoppiato tra le 2 e le 3 in via della Pineta, ha reso necessario l'intervento di diversi camion dei vigili del fuoco di Terracina, al lavoro per domare il rogo fino all'alba, e dei carabinieri del nucleo operativo Radiomobile della compagnia di Terracina, che insieme ai militari della Stazione di San Felice Circeo hanno dato il via alle indagini per risalire alle sue cause, al momento ancora oscure e in fase di accertamento.



