Accoltellato a Roma, 44enne condannato a 21 anni per omicidio

La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 21 anni e un mese di reclusione Renato Peralta, 44enne filippino accusato dell'omicidio del connazionale Micheal Lee Pon, 50 anni, ucciso a coltellate il 19 febbraio del 2023, a poca distanza dalla stazione della metropolitana di Valle Aurelia.

L'uomo è accusato di omicidio volontario in concorso con il figlio minorenne. Due giorni dopo l'uomo si costituì alle forze dell'ordine pubblicando anche un video in cui ammetteva le sue responsabilità.

Ad inchiodare l'imputato anche il video di una telecamera presente nella zona tra via Ubaldo degli Ubaldi e Anastasio II che riprese le fasi dell'aggressione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA