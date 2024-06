A Roma un viale per Gianni Borgna nel 'suo' Auditorium

"A dieci anni dalla morte, Roma rende omaggio a Gianni Borgna, dedicandogli un viale dell'Auditorium Parco della Musica". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Alla cerimonia hanno partecipato anche l'assessore alla Cultura Miguel Gotor e la vedova di Borgna Annamaria Ciai.

Tra i presenti anche il commissario europeo per Affari economici e Monetari Paolo Gentiloni e il dirigente del Pd Goffredo Bettini, e la presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello.

"Politico e musicologo - aggiunge - dal 1993 al 2006 ricoprì il ruolo di assessore alla Cultura del Comune di Roma, contribuendo a progettare e realizzare lo stesso Auditorium. È stato un grande intellettuale che ha avuto la capacità di unire rigore e capacità di ascolto e di dialogo. Gli dobbiamo molto".

"Il viale per lui non poteva che essere qui - ha detto Gualtieri scoprendo la targa - ha saputo affiancare la capacità di cogliere il mutamento, la dimensione popolare e di massa della cultura, essendo leggero e gentile, ed essere un grande realizzatore di solide istituzioni culturali, come lascito fortissimo: basta pensare alle biblioteche di Roma, e tante altre che ha contribuito a realizzare. Ha saputo rappresentare quella particolare temperie culturale e politica della Roma degli anni '70, quel giovane gruppo dirigente del Pci che si affermava nel dialogo coi grandi intellettuali del tempo e sperimentava e innovava sia sul piano culturale che politico.

Gianni ha tradotto in questa attività intellettuale le sue radici culturali, filosofiche e politiche ma anche la sua eclettica eterodossia in dialogo coi classici del pensiero politico, traducendo nell'azione concreta la sua formazione. Lo ha fatto nella Fgci, ebbe una lunga esperienza in Consiglio Regionale e poi fu parte del gruppo straordinario di persone che sotto la guida di Francesco Rutelli diedero una svolta così profonda a Roma, incarnando una stagione unica di cambiamento, di riforme, una grande squadra attorno a un grande sindaco, con un livello politico, culturale e amministrativo straordinario.

Fu una stagione culturale - ha concluso Gualtieri - larga, popolare e anche colta e capace di far partecipare attivamente grandissime personalità della cultura che hanno dato tanto alla nostra città".



