Tim Summer Hits, da Venditti a Tozzi, da Fedez ad Annalisa

"Si fa prima a dire chi non c'è", scherza Carlo Conti. Da Antonello Venditti a Raf, da Umberto Tozzi ai Ricchi e Poveri, gli ultimi nomi rivelati dal sindaco di Roma nella lunghissima lista di artisti che comprende anche Annalisa ed Elodie, Geolier, Ghali, Mahmood, i The Kolors. E poi Fedez e Emis Killa, la vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo Angelina Mango, Rose Villain e l'iconica Gianna Nannini.

Sono solo alcuni dei protagonisti della musica italiana che dall'11 al 14 giugno si alterneranno sul palco di Piazza del Popolo a Roma per i Tim Summer Hits 2024.

La kermesse torna con una nuova edizione, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu (nelle precedenti due aveva affiancato rispettivamente Stefano De Martino e Nek). Le quattro serate, tutte a ingresso gratuito (ci tiene a ribadire il sindaco di Roma Gualtieri), rivivranno in tv per altrettanti appuntamenti in prima serata su Rai1 venerdì 28 giugno, domenica 7, venerdì 12 e venerdì 19 luglio, oltre a un "best of" in onda venerdì 26 luglio - e in contemporanea su Rai Radio2.

"Roma si prepara a vivere una straordinaria estate musicale", aggiunge Gualtieri, parlando nel corso della presentazione in Campidoglio dell'appuntamento che inaugurerà a tutti gli effetti la grande stagione estiva, dopo il Radio Zeta Future Hits Live di questo venerdì al Centrale del Foro Italico. "Tim Summer Hits verrà visto in tv da milioni di italiani, con un ritorno enorme per l'immagine di Roma in chiave turistica, sarà una straordinaria occasione per promuovere la nostra città", dice l'assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, promotore dell'iniziativa.

Si esibiranno Ana Mena, Aiello, Alfa, Alessandra Amoroso, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Anna, Articolo 31, Baby K, Benji & Fede, BigMama, Bnkr44, Boomdabash, Bresh, Clara, Colapesce Dimartino, Capo Plaza, Coma_Cose, Eiffel 65, Dargen D'Amico, Elettra Lamborghini, Elodie, Emma, Ermal Meta, Emis Killa, Fabrizio Moro, Fedez, Francesco Gabbani, Fred De Palma, Francesco Renga, Gaia, Gazzelle, Ghali, Geolier, Gianna Nannini, Gigi D'Alessio, Holden, Icy Subzero, Il Tre, Irama, Jvli, La Rappresentante di Lista, La Sad, Loredana Bertè, Massimo Pericolo, LdA, Mahmood, Malika Ayane, Mara Sattei, Mr Rain, Nek, Matteo Paolillo, Noemi, Olly, Orietta Berti, Paola&Chiara, Piero Pelù, Pino D'Angiò, Petit, Rhove, Ricchi e Poveri, Rocco Hunt, Rose Villain, Santi Francesi, Sarah, Shade, Tananai, The Kolors, Tony Effe.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA