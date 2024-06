Sindaca Viterbo dice no al parco eolico al lago di Bolsena

"Sulla difesa dell'ambiente, contro il proliferare degli impianti di energie rinnovabili, a partire dall'eolico sul lago di Bolsena, ci batteremo con ogni nostra energia, esattamente come stiamo facendo sulla discarica di Monterazzano". Con queste parole la sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha ufficializzato oggi pomeriggio la sua presa di posizione contro il parco eolico da 16 pale alte 200 metri che dovrebbe sorgere intorno al lago di Bolsena. Con un comunicato stampa la prima cittadina ha annunciato il sostegno dell'amministrazione comunale alla sollecitazione di una inchiesta pubblica richiesta a più riprese dall'associazione ambientalista "Amici della Terra".

La nota di oggi arriva dopo un ordine del giorno approvato all'unanimità durante il consiglio comunale del 30 maggio, con cui era stato dato mandato alla sindaca di assumere tale posizione.

"Così come stiamo facendo con il ricorso di fronte al Tar contro l'ampliamento della discarica - scrive ancora Frontini - allo stesso modo abbiamo intenzione di tutelare il nostro territorio dal proliferare senza freni degli impianti di energie alternative nella provincia, che, come ben sanno tutti, già ospita il 70% di questi impianti presenti in tutto il Lazio.

L'amministrazione è rappresentata da una maggioranza civica e ciò fa la differenza, perché tutta la nostra azione è finalizzata a tutelare esclusivamente gli interessi dei cittadini, senza dover rispondere ad alcun condizionamento da parte dei partiti. Il Comune di Viterbo svolgerà sempre con determinazione questo ruolo di salvaguardia, a fianco di chi non vuole vedere stravolto il proprio territorio, ma anche a sostegno delle altre comunità della Tuscia che possono guardare a noi come un alleato. Ringrazio i gruppi consiliari e l'assemblea cittadina per la posizione unitaria che hanno assunto su questo tema del nuovo campo eolico".



