Capolavori Titanus e autori cult alla Casa del Cinema a Roma

Sette capolavori della Titanus, da Roma di Fellini all'Armata Brancaleone di Mario Monicelli, da L'ombrellone di Dino Risi a La ragazza con la valigia di Valerio Zurlini e autori di culto come Alexander Payne, Ang Lee, Bernardo Bertolucci, Sydney Pollack e Jim Jarmusch. Da lunedì 10 giugno prenderà il via la programmazione estiva della Casa del Cinema di Roma che si svolgerà, fino al prossimo 8 settembre, al Teatro all'aperto Ettore Scola. Ogni giorno, dalle 21.30, la grande arena immersa nel Parco di Villa Borghese ospiterà una proiezione a ingresso gratuito.

Due le rassegne in programma nel corso del mese. Si inizierà lunedì 10 giugno con "Titanus 120", un ciclo di sette capolavori provenienti dal catalogo della Titanus, la gloriosa casa cinematografica che proprio nel 2024 compie 120 anni. Da venerdì 14 si terrà la serie "Lontano da qui", che porterà lo spettatore in un viaggio cinematografico dalla Francia al Kenya fino alle Hawaii in compagnia di autori di culto come Alexander Payne, Ang Lee, Bernardo Bertolucci, Sydney Pollack e Jim Jarmusch. La collaborazione con Titanus coinvolgerà inoltre le altre arene che la Fondazione Cinema per Roma realizzerà in tutta la Capitale nel corso dell'estate per arrivare fino alla diciannovesima edizione della Festa del Cinema con proiezioni, documentari, restauri e mostre.



