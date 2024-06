Glamour e solidarietà, Anlaids Lazio, raccoglie 210mila euro

Sono stati raccolti oltre 210.000 euro nel Charity Dinner di Anlaids Lazio, che si è tenuto nella Galleria Nazionale di Arte Moderna di Roma, per raccogliere fondi per finanziare le attività di prevenzione all'infezione da HIV, di lotta all'Aids e di sostegno alle persone con HIV.

Gianluca De Marchi, Presidente di Anlaids Lazio e CEO di Urban Vision Group, artefice e promotore della serata, da molti anni impegnato in campagne sociali e nel sostegno alle associazioni di volontariato, ha aperto la serata ricordando l'immunologo Fernando Aiuti fondatore di Anlaids. "Sono 150.000 le persone affette da HIV oggi in Italia e si stima che altre 10.000 non sappiano di averlo. Vogliamo ricordare l'importanza della prevenzione e di sottoporsi al test rapido: perché oggi di AIDS si può non morire più se si accede per tempo alle cure. Ma soprattutto vogliamo portare informazione, in particolare ai giovani. Lo facciamo con il progetto scuola 'Anlaids Lazio incontra gli Studenti' e il progetto 'Anlaids Lazio incontra i Giovani', ma vogliamo farlo anche sui mezzi di comunicazione più usati dai ragazzi: i social network".

Numerosi i rappresentati delle Istituzioni che hanno preso parte alla serata: l'Onorevole Lucia Borgonzoni, sottosegretario di Stato alla Cultura, l'On. Ugo Cappellacci Presidente Commissione Affari Sociali della Camera; l'On. Federico Mollicone Presidente Commissione Cultura della Camera; l'On. Marta Schifone componente Commissione Affari Sociali della Camera e prima firmataria della Legge Stemma; l'On. Luca Sbardella componente della Commissione di Vigilanza della RAI; Miguel Gotor Assessore alla Cultura del Comune di Roma; la Magnifica Rettrice della Sapienza, Antonella Polimeni.

Insieme a loro hanno raccolto l'appello molti volti noti del mondo della cultura, del giornalismo e dello spettacolo, tra i quali: Claudia Gerini, Vittoria Puccini, Margherita Buy, Emma, Alessia Marcuzzi, Giulia Bevilacqua, Cristiana Dell'Anna, Michele Bravi, Elena Santarelli, Alba Parietti, Sara Serraiocco, Beatrice Grannò, Myrta Merlino, Alberto Matano, Ivan Cotroneo, Michela Giraud, Daniele Tinti, Stefano Rapone, Rosa Diletta Rossi, Giacomo Ferrara.

Oltre alla performance live di Malika Ayane sul palco sono state premiate tre donne con il riconoscimento di Ambasciatrice Anlaids Lazio per l'impegno profuso a favore dell'Associazione e della ricerca scientifica: la Rettrice dell'Università La Sapienza, Professoressa Antonella Polimeni, il medico infettivologo dell'INMI L. Spallanzani Dottoressa Rita Bellagamba, la ricercatrice su AIDS e malattie infettive dottoressa Rozenn Esvan.



