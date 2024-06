La Lazio Rugby torna nella Serie A Elite, massima serie della palla ovale. I biancocelesti hanno infatti battuto il Cus Torino per 26-23 (12-10) nella finalissima del torneo cadetto, giocata al 'Chersoni' di Prato, che metteva in palio il posto per la promozione. Decisivo per la Lazio il calcio piazzato di Albanese a due minuti dalla fine, che ha reso inutile la successiva meta, a tempo scaduto, del Cus Torino con Modonutto.



