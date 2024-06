Ex carcere Santo Stefano, si lavora per report al governo

E' tornato a riunirsi ieri il 'tavolo' per Ventotene in cui Giovanni Maria Macioce, commissario straordinario di governo preposto alla sua guida, ha ripercorso l'attività fin qui portata avanti con la collaborazione di tutte le Amministrazioni coinvolte che ha avuto come ricaduta concreta l'avvio della Progettazione Definitiva del futuro polo culturale di Santo Stefano, l'esito positivo della ricerca dell'area per il 'lotto funzionale' a Ventotene, la verifica positiva da parte della Commissione VIA dell'ottemperanza della condizione ambientale riguardante il progetto di messa in sicurezza della Falesia, sopra lo scalo della Marinella. Questo passaggio consentirà l'avvio della conferenza dei servizi sul progetto e - dopo la sua approvazione - l'espletamento della gara e la successiva realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza. I lavori, una volta ultimati, consentiranno di riclassificare il grado di rischio della falesia permettendo così la possibilità di effettuare i lavori dell'approdo.

Tra le iniziative ricordate c'è l'avvio delle attività per la realizzazione del Museo di Santo Stefano, coordinato dalla DG Musei che, coinvolta dal Commissario, ha ipotizzato l'ipotesi di rilasci progressivi dei lotti museali in modo da non aspettare per l'apertura la conclusione dei lavori. Grande centralità alla relazione con la Comunità ventotenese, con i due eventi da organizzati organizzati dal commissario Macioce il 7 e il 23 marzo scorso, per favorire il coinvolgimento diretto delle persone, cittadini ma anche studiosi e appassionati.

Ad avviso di Macioce, i punti ancora non risolti, ma prioritari, per il Progetto, tra cui l'ottemperanza alle prescrizioni VIA che hanno rallentato la progettazione dell'approdo, il Collegio Consultivo tecnico attivato dalle imprese affidatarie dei lavori di messa in sicurezza e il Quadro delle risorse.

"A questo punto, dopo sei mesi dal mio insediamento, è mio dovere - rileva Macioce - rappresentare alle istituzioni la situazione attraverso un quadro esigenziale aggiornato, a cui sto lavorando con la mia struttura e con il supporto di Invitalia". Il Tavolo si è poi aggiornato in vista di un prossimo sopralluogo congiunto di tutti i componenti a Ventotene e Santo Stefano nella prima metà di luglio.



