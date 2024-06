Compie sei mesi Kala, la tigrotta nata al Bioparco di Roma

Ha compiuto sei mesi la tigrotta di Sumatra Kalafa nata al Bioparco di Roma lo scorso primo dicembre. In occasione dell'evento il Bioparco ha diffuso un video in cui si Kalafa giocare senza sosta.

La coppia di genitori proviene da strutture zoologiche europee: la mamma Tila è nata nel 2011 allo Zoo di Chester (Inghilterra) e proviene dallo Zoo di Heidelberg, in Germania. Il papà Kasih è nato nel 2014 allo Zoo di Beauval, in Francia.

La Tigre di Sumatra, che vive nelle foreste tropicali dell'isola indonesiana, è una delle sei sottospecie viventi maggiormente a rischio di estinzione a causa della perdita e frammentazione dell'habitat, del bracconaggio e della persecuzione diretta per i conflitti con le attività antropiche locali: si stima che in natura ne siano rimaste circa 600.





