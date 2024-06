15 euro per uno scatto al Colosseo, sanzionati fotografi abusivi

Fotografavano i turisti al Colosseo e con tanto di apparecchiatura idonea stampavano istantaneamente foto, a fronte di una richiesta di 15 euro ciascuna. Ma la loro attività, totalmente abusiva, è stata interrotta dall'intervento degli agenti del gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale. Sanzioni pari a 800 euro e il sequestro di tutto il materiale utilizzato, (una macchina fotografica, corredata da accessori, flash professionali, svariate schede di memoria, batterie supplementari, due iPad e un tablet) per i due fotografi di nazionalità bengalese di 28 e 29 anni, sorpresi dalle pattuglie in Largo Gaetana Agnesi, nel corso dei consueti controlli anti abusivismo predisposti nell'area del parco archeologico del Colosseo. Per attirare i clienti e rendere lo scenario dello scatto fotografico ancor più suggestivo utilizzavano elementi coreografici, come i palloncini multicolore I controlli sui fenomeni illeciti nella zona, fa sapere la polizia locale proseguiranno anche nei prossimi giorni.



