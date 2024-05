Gol e vittoria, la Roma batte 5-2 il Milan in Australia

In Australia finisce 5-2 per la Roma l'amichevole disputata contro il Milan. Ritmi bassi, ma comunque gol e spettacolo non sono mancati a Perth dove le due squadre hanno giocato con una maglia speciale dedicata ad Agostino Di Bartolomei (ieri ricorreva il trentennale della sua morte).

Tanti gli assenti in entrambe le formazioni per via degli europei alle porte, ma se Bonera schiera Giroud (all'ultima presenza in rossonero), De Rossi si affida a Dybala, non convocato dall'Argentina per la Copa America.

Il primo tempo si chiude sul parziale di 2-1 per i giallorossi con Baldanzi a sbloccare le marcature (primo gol in giallorosso per lui) e Abraham a riportare avanti la Roma dopo il pari momentaneo di Theo Hernandez. Nella ripresa c'è spazio anche per le reti di Angelino, Okafor, Dybala e Azmoun, con i due allenatori che iniziano la girandola di cambi.

Negli ultimi minuti della gara, infatti, c'è stato spazio anche per l'esordio con la Roma di Mattia Almaviva, il bambino che nel giorno dell'addio di Francesco Totti aveva ricevuto, dall'ex capitano giallorosso, la fascia all'Olimpico.



