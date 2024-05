Al via 'Verso il futuro Rome Technopole', fondazione per ricerca

Nel 2022 nasce la Fondazione Rome Technopole, dove imprese, enti di ricerca e atenei di tutto il Lazio interagiscono per creare soluzioni e prodotti innovativi su tre principali direttrici di ricerca: transizione energetica, transizione digitale, salute & biopharma. Tre macroaree da cui si dipanano gli studi e le applicazioni più varie, in cui le idee provenienti dai laboratori di enti e università dialogano con la concretezza dell'industria. Una realtà al centro della nuova serie prodotta da Rai Cultura "Technopole", in onda il sabato e la domenica alle 18.00 su Rai Scuola, a partire dal 1° giugno.

"Rome Technopole - dice la Presidente della Fondazione Rome Technopole e rettrice di Sapienza Università di Roma, Antonella Polimeni - è un sistema connettivo per i nostri territori in cui le università con le loro competenze nell'ambito della transizione energetica, digitale e del biofarma e salute, insieme alle imprese e agli altri enti partner, può rappresentare una spinta per lo sviluppo della formazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico nel Lazio. Un vero e proprio enzima per le attività del prossimo futuro".

"La serie prodotta da Rai Cultura per lo Spoke 3 del Rome Technopole - aggiunge il rettore dell'Università Roma Tre che coordina lo Spoke 3 del Rome Technopole, Massimiliano Fiorucci - è uno strumento importante per promuovere la formazione avanzata, i dottorati di ricerca innovativi e la formazione terziaria che prepara professionisti e ricercatori di domani. Un ambito strategico che, come Università Roma Tre, stiamo coordinando per massimizzare gli sforzi di tutti i partner accademici, gli enti di ricerca, industriali e istituzionali nella formazione interdisciplinare, insieme a quella specialistica e verticale".

Nella prima puntata, obiettivo sugli scopi e sulla struttura di Rome Technopole, sull'aspetto che avrà la sua sede di Pietralata a Roma e su come il Lazio potrà diventare un volano verso il futuro.

Nella seconda puntata si parla di rigenerazione urbana: cosa significa "rigenerare" una città? Quali sono le attività da fare, i punti nevralgici su cui intervenire e gli effetti positivi da ricercare? Tra utilizzo e stoccaggio di energia pulita, viabilità green, coibentazione, creazione di materiali innovativi ed economia circolare, le ricerche dell'ecosistema di Rome Technopole cercano di tracciare la città del prossimo futuro. Città come terreno di sperimentazione per una sempre maggiore armonia tra costruito, abitanti e ambiente, in cui professionalità competenti in più campi richiedono indirizzi formativi specifici, che Rome Technopole fornisce negli atenei in esso coinvolti.

La Fondazione Rome Technopole rappresenta l'Ecosistema di Innovazione della Regione Lazio, aggregando tutte le università pubbliche e private, i centri di ricerca nazionali, la Regione Lazio, il Comune di Roma, le Camere di commercio regionali, Unindustria e decine di imprese innovative.

Il progetto Rome Technopole è volto a generare un salto di qualità nella Regione Lazio in tutti i processi di innovazione orientati allo sviluppo sostenibile, alla "smart specialization", alla riqualificazione e al rilancio del settore industriale.



