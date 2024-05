Maxi operazione interforze nel campo nomadi di Castel Romano sulla via Pontina, all'estrema periferia di Roma. Polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale sono impegnati in controlli di persone irregolari nel campo, anti-abusivismo, amministrativi e anti-droga. L'attività è ancora in corso.



