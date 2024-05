Il Campidoglio rinnova il suo sito web, 'più funzionale'

Arriva una nuova grafica del sito di Roma Capitale progettata per rendere l'accesso più agevole.

Notizie, servizi e appuntamenti a disposizione delle romane e dei romani ma anche dei turisti. E anche una via rapida per chiunque voglia consultare INFORoMA, il sistema di informazione multicanale che comprende newsletter, webtv, radio e canale WhatsApp. E' quanto rende noto il Campidoglio.

È stata scelta una struttura su tre colonne che consente agli utenti di accedere direttamente all'area servizi e bandi, alle informazioni in primo piano - categorizzate per tematica - e agli eventi culturali in programma.

Disponibile tramite link diretto l'accesso all'area riservata Myrhome, al sito del Commissario straordinario del Giubileo e ai siti tematici di Roma Capitale: 'Roma si Trasforma', 'Roma mobilità', 'Turismo Roma', 'Culture Roma' e 'Casa delle tecnologie emergenti'.

La nuova homepage è ottimizzata per la lettura su smartphone e tablet che rende quindi facile la fruizione attraverso la modalità d'uso privilegiata dalla maggior parte degli utenti.

Tra le novità introdotte, la barra di ricerca dei servizi online, l'accesso rapido agli argomenti in evidenza, l'indice della qualità dell'aria, l'Urp online. Rimane accanto al logo l'accesso diretto ai canali social istituzionali e ai menu Amministrazione, Dati e statistiche, Servizi, Attualità, Partecipa, Contatti e Municipi.

"Siamo impegnati in un forte potenziamento dei nostri strumenti di comunicazione istituzionale - afferma il sindaco Roberto Gualtieri - Dare una nuova veste grafica alla porta di accesso on line al Comune, rendendola più immediata e funzionale, era un passaggio che ritenevamo fondamentale. Si tratta di una scelta che fa parte di un percorso coerente che ha già moltiplicato i canali di comunicazione, messo più dati e informazioni a disposizione dei cittadini e reso in sostanza più trasparente e accessibile l'intera rete dei nostri servizi".





