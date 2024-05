Fabi Silvestri Gazzè, prove tecniche al Circo Massimo

Di nuovo insieme a distanza di 10 anni dal progetto Il Padrone della Festa: Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè tornano con un video che li vede cantare e suonare di nuovo in trio al Circo Massimo, dove sono attesi il prossimo 6 luglio (già quasi 50.000 i biglietti venduti) per una grande festa live, non un semplice concerto.

"Doveva essere solo un sopralluogo, ma già che c'eravamo...

un ripassino…", scherzano gli artisti sulle loro pagine social postando il live del brano Life is Sweet, singolo che nel 2014 fece da apripista a tutto il progetto. Il concerto-evento, in una data unica, celebra un'amicizia e un'affinità artistica che lega i tre musicisti da molti anni, nata agli inizi del '90 nelle serate piene di commistioni al famoso Locale di Roma, e proseguita tra collaborazioni, stima e consigli reciproci, e un viaggio in Sud Sudan con i Medici con l'Africa Cuamm, che ha cementato la loro unione personale e artistica e dato l'impulso alla nascita de Il Padrone della Festa.

A 10 anni esatti dalla sua uscita, quel disco che resta una pietra miliare della musica italiana, non solo tornerà a rivivere live al Circo Massimo ma verrà celebrato anche con un'edizione speciale in uscita il 14 giugno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA