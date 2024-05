Roma e Milan ricordano Di Bartolomei 'ieri, oggi e sempre'

"Ago, ieri, oggi e sempre". Con questo post la Roma ricorda la scomparsa del suo storico capitano, Agostino Di Bartolomei, alla vigilia del trentennale della sua morte. La Roma, impegnata in Australia con il Milan, ha voluto ricordare insieme al club rossonero il calciatore, pubblicando una foto con due maglie (una giallorossa e l'altra milanista) dedicate a Di Bartolomei.

A posare con le divise sono De Rossi e Smalling per la Roma, Bonera e Calabria per il Milan. Le due società, che venerdì si affronteranno in amichevole a Perth, vestiranno anche una maglia speciale con la patch per Agostino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA