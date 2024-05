Fiorella Mannoia, da Baglioni a Vanoni, gli ospiti a Caracalla

Svelati a sorpresa gli ospiti che si alterneranno al fianco di Fiorella Mannoia sul palco di Caracalla in occasione dei due speciali concerti-evento il 3 e 4 giugno. A rivelarli è stata la stessa artista ospite in diretta ai microfoni di Rtl 102.5. "Festeggeremo il mio compleanno, un po' in ritardo, per due giorni consecutivi con tanti amici che hanno attraversato la mia vita artistica e mi verranno a trovare. Ci saranno Claudio Baglioni, Giorgia, Elodie, Alessandra Amoroso, Riccardo Cocciante, Gigi D'Alessio, Ornella Vanoni, Noemi, Enrico Ruggeri, Ron, Francesco Gabbani, Rocco Hunt, Tosca, Luca Barbarossa, Paola Turci, Danilo Rea, Frankie Hi-Nrg Mc, Amara, Carlo Conti, Giorgio Panariello, Edoardo Leo".





