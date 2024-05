Calcio: De Rossi, onoriamo Di Bartolomei indossando maglia Roma

"L'anniversario della morte di Ago è sempre triste per ogni romanista. Io ero molto piccolo e non l'ho vissuto, ma dai racconti di mio padre e dei miei amici più vecchi comprendo quanto sia forte il legame con ogni romanista".

Così Daniele De Rossi ricorda Di Bartolomei, scomparso il 30 maggio 1994, nella conferenza stampa in Australia.

"Agostino ha lasciato l'esempio di cosa significhi essere romano e romanista. E dobbiamo onorarlo e ricordarlo ogni volta che indossiamo questa maglia", ha concluso il tecnico giallorosso.



