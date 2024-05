Al via Open Roads, il cinema italiano a Ny apre con 'Comandante'

'Open Roads - New Italian Cinema' è ai nastri di partenza. La rassegna del cinema italiano organizzata da Film at Lincoln Center di New York e da Cinecittà sarà inaugurata il 30 maggio con l'anteprima nordamericana di 'Comandante' di Edoardo De Angelis. A presentare il film, che uscirà nelle sale americane distribuito da Uncorke'd, interverrà lo stesso regista.

In calendario per la 23/a edizione della rassegna che propone uno spaccato del meglio della produzione italiana dell'ultimo anno anche 'C'è ancora domani' di Paola Cortellesi, 'Adagio' di Stefano Sollima, 'Another End' di Piero Messina, 'La bella estate' di Laura Luchetti, 'El Paraiso' di Enrico Maria Artale, 'Enea' di Pietro Castellitto, 'Lubo' di Giorgio Diritti, 'Mi fanno male i capelli' di Roberta Torre, 'Gli oceani sono i veri continenti' di Tommaso Santambrogio, 'Il sol dell'avvenire' di Nanni Moretti, Una sterminata domenica' di Alain Parroni, 'Te l'avevo detto' di Ginevra Elkann.

"La selezione di Open Roads 2024 conferma la salute del nostro cinema e la sua capacità di esplorare generi e stagioni della vita con la stessa straordinaria efficacia - ha dichiarato Nicola Maccanico, amministratore delegato di Cinecittà -. Il merito va principalmente ai produttori italiani che hanno saputo accogliere la sfida globale del nuovo mercato audiovisivo e ai registi che confermano la capacità italiana di unire immagini, storie ed emozioni con letture che travalicano i nostri confini.

La delegazione che ci rappresenta a New York è composta da talenti che continueranno a far crescere il nostro cinema nel mondo".



