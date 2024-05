Truffa su acquisto ex palazzo Provincia Roma, in 5 a processo

Il gup di Roma ha rinviato a giudizio cinque persone in relazione alla vicenda su una presunta truffa legata all'acquisto di un palazzo per la sede dell'allora Provincia nella zona dell'Eur. Il giudice ha, inoltre, disposto il non luogo per tre persone, tra cui ex funzionari dell'ente, e per un istituto di credito. Per i cinque a processo, tra loro funzionari del fondo che doveva gestire l'acquisto dell'immobile, il procedimento è stato fissato all'8 aprile del 2025. La vicenda risale al 2012 e i pm di piazzale Clodio contestavano il reato di truffa.



