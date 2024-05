Europei atletica: Tortu,a Roma voglio oro nei 200 e in staffetta

"Questo europeo è anche per Parigi.

Per quel che mi riguarda i miei obiettivi, seppure la stagione non sta andando come mi immaginavo, come mi aspettavo di certo non li cambio, sono determinato a vincere una medaglia d'oro sia nei 200 metri che nella staffetta". Così Filippo Tortu fissa gli obiettivi in occasione del raduno delle staffette azzurre allo Stadio dei Marmi di Roma. Tortu prosegue sottolineando di rimanere "concentrato su quello che mi ero prefissato e proverò con tutte le mie forze a raggiungerlo. Sono andato oltre la delusione nei 200 proprio qui allo Stadio dei Marmi, in questo sport o comunque nello sport in generale, non ti puoi soffermare troppo sulle cose, sia quando vanno bene che quando vanno male.

Allenarmi qui mi ha aiutato, arriverò a giocarmi una parte importantissima di questa stagione, quindi devo reagire e penso di averlo fatto, adesso non resta che correre", prosegue. Infine una riflessione sul proprio periodo in vista degli Europei di Roma: "Arriverò con l'accredito forse peggiore della competizione, però non mi interessa, in pista si deve sempre andare per vincere, poi naturalmente non si può sempre farlo, però l'obiettivo è quello. Se devo temere qualcuno che va più forte di me, devo temere tutti, quindi non guardo nessuno. Io penso a quello che devo fare, come ho sempre fatto in tutta la mia carriera", conclude.



