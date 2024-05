Attraversamenti, natura e cultura sull'Appia antica

Dal 30 maggio al 12 luglio due luoghi straordinari del Parco Archeologico dell'Appia Antica, la Chiesa di San Nicola (presso il Mausoleo di Cecilia Metella) e il Ninfeo Villa dei Quintili, ospiteranno dieci appuntamenti di teatro, musica, danza, botanica, scienze mediche e arte della cura. La rassegna 'Attraversamenti - La via Appia tra pietra e visione', promossa dal Parco con il sostegno del ministero della Cultura, vuole esplorare, attraverso le arti performative, il legame tra paesaggio, arte e archeologia.

"La manifestazione si fonda sullo stesso principio espresso dal Parco archeologico - spiega il direttore Simone Quilici - e cioè la fusione tra natura e cultura che il paesaggio esprime".

Il programma porta dunque la fusione tra le arti e gli spettacoli dal vivo nel pieno rispetto del luogo, senza forzarne la natura e senza sovrastrutture che lo trasformino.

"Abbiamo scelto il titolo della rassegna - spiega Aurelio Gatti, curatore del progetto - pensando non solo alla funzione originaria della Regina Viarum come mezzo di connessione fisica tra un luogo e l'altro, ma anche perché l'atto stesso dell'attraversare amplifica la nostra realtà, si traduce in esperienza e conoscenza". "Il programma - prosegue il curatore - ha immaginato il Parco archeologico non solo come magnifico palcoscenico nel quale percepire la connessione tra passato e presente, ma per rimettersi in connessione con la natura e aprirsi alla conoscenza attraverso nuove e inedite narrazioni, antiche e contemporanee, delle arti performative".

Cardini del ricco programma con 3 incontri seguiti da performance (alle 18.30) e 6 spettacoli (alle 21), il mito con Aiace, Ulisse, Ismene, Enea; la poesia con Lucrezio, Virgilio, Plinio, Catullo, Ovidio ma anche riflessioni sulla salute, sulla natura. Il 30 maggio alle 19 alla Chiesa di San Nicola, dopo la presentazione del programma, ci sarà un assaggio degli incontri e degli spettacoli delle settimane successive con alcuni dei protagonisti: Marcello Fiorini, Sebastiano Tringali, Viola Graziosi, Paola Saribas, Elisa Carta Carosi, Cinzia Maccagnano, Maria Clara Amato e Michele Pellegrino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA