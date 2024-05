A Soundtrack Experience, concerto al Pantheon l'8 giugno

L'8 giugno alle 21 il Pantheon ospita il concerto 'Pantheon Roma, a soundtrack experience. Da turista a pellegrino, verso il Giubileo', promosso dal Capitolo dei Canonici di Santa Maria ad Martyres e dall'Arciprete Rettore, monsignor Daniele Micheletti. L'evento, con la regia di Gianluigi Carlone, è gratuito e riprende il racconto dell'audioguida prodotta dall'azienda D'Uva per la Basilica che, da ottobre scorso, propone l'esperienza di un percorso narrativo teatrale, accompagnato dalla colonna sonora del musicista Antonio Fresa. Al concerto l'Orchestra del Teatro La Fenice eseguirà le musiche composte per l'audiotour, con Antonio Fresa al pianoforte e alla direzione.

Il programma aprirà con il Coro dell'Insigne Cappella Musicale di Santa Maria ad Martyres - Pantheon di Roma con un brano gregoriano e un mottetto, composto dal suo direttore, don Michele Faustino Loda. Seguiranno i brani 'Adriano l'imperatore', 'Circulus Luci', 'Margherita la regina', 'La Conversione', 'Serenata degli artisti' e 'Motus Cordis', suonati dall'Orchestra del Teatro La Fenice. Nel corso della serata si alterneranno due momenti musicali: Amalia Gré interpreterà una toccante 'Ave Maria', una delicata preghiera di cui è autrice del testo, e Luca Gemma canterà 'Turista Pellegrino', brano che sintetizza al meglio le finalità dell'iniziativa.

La musica sarà intervallata da momenti di narrazione, che danno voce alle figure che hanno attraversato la storia del Pantheon: Adriano (voce di Sergio Rubini), che lo fece costruire tra il 118 e il 125 d.C, Papa Bonifacio IV (Alessandro Haber), che nel 609 d.C. lo convertì in chiesa, consacrandolo alla Vergine Maria e a tutti i martiri, Raffaello (Daniele Parisi) che nel 1520 volle essere seppellito in questo tempio, Margherita di Savoia (Giusi Cataldo), che riposa a fianco di Re Umberto. La parte narrativa del concerto, seguendo lo schema dell'audioguida, chiuderà con la voce di monsignor Daniele Micheletti, che saluterà il pubblico. Il concerto sarà anche un vinile di 15 brani della collezione Soundtrack Experience, prodotto da D'Uva e Adesiva Discografica.



