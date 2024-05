Rogo in un palazzo a Latina, residenti evacuati, 3 intossicati

Un improvviso incendio è scoppiato all'alba di oggi nel 'Palazzo di vetro', in viale Pier Luigi Nervi, a Latina, dove è stato necessario l'intervento di vigili del fuoco e polizia per domare le fiamme ed evacuare i residenti. Sul posto anche alcuni mezzi del 118, che hanno prestato primo soccorso alle persone intossicate, trasportando poi tre inquilini all'ospedale Santa Maria Goretti.

Secondo quanto emerso finora, le fiamme hanno interessato la scala 238 e avrebbero dapprima avvolto un materasso al piano terra, nell'androne, propagandosi poi per le scale, come tra l'altro già successo in passato in una palazzina dove ci sono stati diversi precedenti simili negli ultimi mesi.



