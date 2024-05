'A Beautiful World', la nuova bellezza secondo Mario Testino

Arriva a Roma la mostra di Mario Testino 'A Beautiful World', oltre 70 immagini artistiche, frutto di viaggi in 30 Paesi che il grande maestro della fotografia contemporanea ha fatto negli ultimi 7 anni. E' Palazzo Bonaparte a ospitare l'esposizione, aperta al pubblico dal 25 maggio al 25 agosto, nel cuore della Capitale. La mostra è il manifesto di un nuovo percorso artistico del fotografo che si allontana dalla moda, genere in cui si è affermato come uno tra i più grandi della sua generazione, per focalizzarsi su immagini di un'incredibile varietà di abiti e costumi tradizionali ma allo stesso tempo potenti e innovativi, indossati con orgoglio dalle genti che continuano a preservarne e tramandarne le origini. "Fin dall'inizio di questo progetto ho sentito di doverlo chiamare 'A Beautiful World' perché stavo scoprendo nuovi tipi di bellezza in luoghi che non avevo mai guardato prima", ha commentato il fotografo. La mostra, prodotta e organizzata da Arthemisia, è un viaggio antropologico legato al costume tra le complessità e i contrasti dei nostri molteplici modi di appartenere."Nei miei viaggi - spiega Testino - mi sono reso conto che quando un Paese perde il legame tra la sua storia e il suo abito tradizionale, qualcosa di veramente prezioso è andato perduto". Testino ha trovato ispirazione nelle identità culturali dei Paesi dove aveva ambientato i suoi servizi di moda; da allora ha attraversato più di 30 Paesi, concentrando la sua arte sulla ricerca dell'unicità culturale e tradizionale.



