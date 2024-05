Samantha Togni lascia il marito a Dubai e torna in tv

"Dopo cinque anni di matrimonio e d'amore con mio marito Mario Russo a Dubai ho deciso di tornare in Italia per riprendere il mio lavoro in tv". Samantha Togni, ballerina storica di Ballando con le stelle, lo annuncia a Monica Setta nella puntata doppia in onda il 28 maggio in seconda serata su Rai2.

"Crisi? Se pensi che ci stiamo separando non è cosi, ma è un momento delicato di coppia perché io e Mario stiamo riorganizzando la nostra vita e il nostro amore a distanza - racconta Togni - Non è stato facile decidere, ma restare lontano dalla tv non sarebbe stato giusto. Ora ho molte proposte e sto valutando, di sicuro tornare sarà piu facile stando a Roma rispetto a Dubai".



