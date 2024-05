Salvini e Vannacci chiudono campagna Europee Lega il 6 a Roma

La Lega chiuderà la campagna elettorale per le Europee il 6 giugno a Roma, con una manifestazione a cui parteciperanno il segretario Matteo Salvini e Roberto Vannacci, candidato in tutte le circoscrizioni.

L'appuntamento è alle 18 in piazza Santi Apostoli, e seguirà quello di Milano, sempre con il leader e il generale, in piazza Duomo il primo giugno alle 15. "Saranno feste di libertà e democrazia, alle quali si aggiunge quella di Bari di lunedì 3 giugno, che uniranno i territori di tutta Italia con un obiettivo comune: riportare buonsenso e concretezza in Europa.Noi ci siamo!", ha scritto nelle scorse ore Salvini sui social rilanciando gli appuntamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA