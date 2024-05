Allarme alle Poste per una sostanza misteriosa, era cheratina

Tanto rumore (e spavento) per nulla. L'allarme è scattato questa mattina nel Centro Smistamento di Poste Italiane a Pontecorvo dove si smistano i pacchi prima che compiano l'ultimo tratto verso i destinatari del circondario. Da un plico è iniziato ad uscire liquido nero, denso e dall'odore forte e pungente: alcuni dei dipendenti che sono venuti a contatto con la sostanza hanno avuto reazioni allergiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il personale sanitario del 118, gli specialisti del reparto Nucleare Batteriologico Chimico Radioattivo dei Vigili del Fuoco.

Hanno isolato l'area e preso la sostanza con tutte le cautele, avviando una serie di test con cui identificare immediatamente la sostanza. Nel frattempo alcuni dei dipendenti postali che avevano toccato la sostanza si facevano medicare al Pronto Soccorso.

In tarda mattinata è arrivato il responso dal laboratorio: la sostanza nera era 'cheratina H' per la tintura dei capelli, non pericolosa ma da maneggiare con un minimo di cautela. Nessun provvedimento è stato adottato dai carabinieri.



