Adeguamento anti-sismico delle chiese, 12 milioni dal Pnrr

Dodici milioni di euro per l'adeguamento anti-sismico di sette luoghi di culto nella provincia di Frosinone: le risorse arrivano dal Pnrr e mirano a tutelare tesori e luoghi di straordinaria ricchezza culturale.

Ad Alvito sono stati destinati 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza della chiesa di San Giovanni Battista, poco meno è andato ad Arce (1,1 milioni) per la chiesa dei Santi Pietro e Paolo.

Due finanziamenti vanno ad Arpino, il Comune guidato dall'ex sottosegretario ai Beni Culturali Vittorio Sgarbi: per la chiesa di San Vito ci sono 1,5 milioni più altri 780mila euro per la Cappella San Rocco.

A Ceprano arriveranno 1,3 milioni per la chiesa ed il convento di Sant'Antonio Abate. Mentre a Fontana Liri sono destinati 1,5 milioni per la chiesa di Santo Stefano Protomartire. Nel capoluogo andranno 1,6 milioni per il campanile e la cattedrale di Santa Maria Assunta. La fetta più consistente è quella andata a Veroli per la chiesa di Sant'Andrea Apostolo alla quale sono stati assegnati 2,6 milioni.



