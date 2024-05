Corpo Libero, torna la Festa della Danza di Roma

Sette giorni dedicati al balletto contemporaneo nel segno dell'intrattenimento, della formazione e dell'inclusione sociale con attività gratuite e aperte a tutte le età e le tipologie di pubblico. Dal 10 al 16 giugno torna a Roma 'Corpo Libero', la festa della Danza promossa da Roma Capitale negli spazi pubblici dei 15 Municipi cittadini con un programma - che sarà presentato nei prossimi giorni - di performance, spettacoli con musica dal vivo, danze sociali, laboratori a partecipazione libera e, novità, le long durational performance, azioni performative continuative che il pubblico potrà attraversare e vivere come vere e proprie installazioni temporanee. AI partner strategici, si aggiungeranno le collaborazioni con alcune Ambasciate, Enti e Istituti di Cultura internazionali, nazionali e cittadini, così come più ampio sarà l'apporto delle scuole di danza e formazione. ''L'obiettivo - spiegano i promotori - è portare l'arte della danza al cittadino, nelle strade e nelle piazze che frequenta, nei cortili, in parchi e giardini, coinvolgendolo attraverso la passione di giovani emergenti e il talento di professionisti affermati''. L' inclusività sociale si tradurrà in attività per i bambini, laboratori interspecie, esperienze per anziani e pratiche di danza per persone con disabilità. La manifestazione, curata da Fabrizio Arcuri e organizzata da Zètema Progetto Cultura, è promossa in collaborazione con Fondazione Teatro dell'Opera di Roma.



